Meghan a sorpresa in scuola di Londra

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Gli studenti della scuola Robert Clack di Dagenham, nell'est di Londra, non poteva credere ai loro occhi quando nelle aule dell'istituto hanno visto arrivare Meghan Markle. La Duchessa ha deciso di fare una sorpresa ai ragazzi in occasione della Giornata internazionale della donna e ricordare "di dare valore alle figure femminile nella loro vita". Giacca bianca e pantaloni neri, lunghi capelli sciolti sulla spalle, Meghan - che con il principe Harry in questi giorni è nel Regno Unito per assolvere agli ultimi impegni reali prima del passo indietro - ha invitato sul palco dell'assemblea uno degli studenti, il sedicenne Aker Okoye. Visibilmente emozionato il ragazzo, che ha stretto la mano e baciato la duchessa, non è riuscito a trattenersi e al microfono ha commentato: "E' davvero bella, no?". Al complimento l'ex attrice ha risposto con una risata e una pacca sulla spalla del ragazzo.