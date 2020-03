© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Il prefetto di Lodi, Marcello Cardona, è risultato positivo al test del Covid-19. Lo ha comunicato lo stesso prefetto all'ANSA, aggiungendo che si trova in isolamento nel suo alloggio in prefettura: "Sto bene e continuo a lavorare per coordinare l'intensa attività sul territorio". Sono risultati contagiati anche il vicario del prefetto e il capo di gabinetto e gran parte del personale. Per oggi sono stati chiusu la Sala operativa e il Ccs.