Suora clausura,vivere casa è opportunità

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 8 MAR - "Rimanere in casa per il coronavirus può costituire un'opportunità per vivere la propria quaresima della vita": a dirlo all'ANSA è suor Caterina, madre badessa delle monache di clausura benedettine di Norcia. "Quaresima - ha spiegato la religiosa - significa tempo di conversione e questo potrebbe aiutarci a cambiare le nostre abitudini, a migliorare i nostri stili di vita". "Stare in contemplazione - ha detto ancora la madre badessa - è come vivere e attraversare il deserto, un percorso faticoso, ma che ci insegna ad andare avanti e a non arrendersi". E così alle popolazioni che oggi vivono nella "clausura" forzata per l'emergenza virus, suor Corona si raccomanda di "reagire, ma seguendo tutte le precauzioni". "Questa situazione di limitazione della propria libertà di muoversi - ha aggiunto - ci deve far riflettere anche sul tema dell'accoglienza".