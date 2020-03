Tragedia nel veneziano: uccide la moglie e tenta il suicidio. Il figlio vive nel Parmense

Tragedia nel veneziano, a Spinea: una donna di 80 anni, Agnese Mazzan, è stata trovata cadavere questa mattina in casa, dove sono intervenuti i carabinieri. Il figlio Ugo risiede in provincia di Parma.

A ucciderla con una iniezione letale sarebbe stato il marito - anche lui 80enne - un neurologo in pensione che poi ha tentato il suicidio. A dare la notizia è il sito web del Gazzettino. Agnese Mazzan e Gianfranco Pasco, entrambi malati gravi, avevano deciso insieme di farla finita: in una lettera lo straziante l'addio ai due figli, Elena che abita a Mirano, e Ugo. Il pensionato sarebbe ricoverato in ospedale. Sconcerto in paese dove tutti parlano di una coppia unita e stimata.