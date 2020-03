Treno da Milano con 4 ore di ritardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAR - E' arrivato con oltre 4 ore di ritardo l'Intercity partito da Milano ieri sera alle 21.34 e il cui arrivo era previsto a Napoli alle 9,36. Il ritardo è dovuto ai controlli effettuati sul convoglio in attuazione dell'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che stabilisce "l'isolamento domiciliare per chi arriva dalle zone interessate dal decreto". Inoltre sul convoglio, preso d'assalto ieri sera alla stazione di Milano, molti passeggeri erano sprovvisti di biglietto per la fretta di salire sui vagoni. Tantissime persone - secondo quanto riferito da fonti Polfer a Caserta - sono salite ieri sera da Milano sul treno per tornare al Sud, molti senza biglietto. Il convoglio è stato fatto fermare due volte nel Casertano, perché la Polizia Ferroviaria doveva identificare tutti i viaggiatori prima dell'arrivo alla stazione di Napoli Centrale, essendo stata anche emanata dal governatore De Luca l'ordinanza che obbliga chi arriva dalle zone rosse a mettersi in quarantena.