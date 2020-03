Centinaia in quarantena in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAR - Sono centinaia le persone in quarantena in Sardegna. Il dato è stato reso noto dall'assessore della Sanità Mario Nieddu. "Ad ogni contagio - ha spiegato - tutti i contatti riferibili vanno in quarantena". Ricordata la differenza tra isolamento fiduciario e quarantena sorvegliata. In quest'ultimo caso l'unità di crisi si attiva "attraverso il servizio del dipartimento di prevenzione a chiamare una o due volte al giorno per sapere quali sono le condizioni di salute". Ovviamente, i pazienti seguono una terapia "solo se sono sintomatici e prescritta da chi ha in cura il paziente, nessuna terapia se nono asintomatici". L'esponente della Giunta Solinas ha ribadito anche i punti dell'ultima ordinanza del presidente della Regione che impone la quarantena a chi arriva dalle zone del nord Italia più colpite dal contagio, e anche il fatto che in caso di mancato rispetto degli obblighi si può incorrere in sanzioni penali.