Consiglieri under 35, giovani state casa

(ANSA) - ANCONA, 9 MAR - Appello trasversale, da sinistra a destra, dei consiglieri comunali under 35 del Comune di Ancona lanciano un appello ai giovani: "state a casa, il futuro dipende da noi". Lo firmano Francesco Rubini di Altra Idea di Città, Angelo Eliantonio di Fratelli d'Italia, Michele Fanesi e Federica Fiordelmondo del Pd, Marco Ausili di Lega-Movimento Nazionale Sovranità. "Di fronte alla gravissima emergenza causata dall'epidemia di coronavirus è compito di ogni cittadino adottare ogni comportamento necessario per evitare una propagazione fulminea del virus", che oltre a colpire le persone "avrebbe conseguenze deflagranti per l'intero sistema sanitario nazionale" scrivono i giovani consiglieri comunali di Ancona. "Non è più il tempo dell'aperitivo, della serata in discoteca, del calcetto, della palestra o del cinema in compagnia. Noi giovani, seppur meno a rischio, rischiamo di diventare il più grande incubatore della malattia. Ai nostri coetanei chiediamo quindi responsabilità e contegno".