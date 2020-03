Coronavirus, giro di vite. Conte: 'Tutta l'Italia diventa arancione'

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa questa sera ha annunciato nuove misure drastiche che diventano operative già da domattina: le misure già applicate in Lombardia e in altre 14 province del Nord vengono estese a tutta l'Italia. Anche le scuole e le università di tutto il Paese resteranno chiuse fino al 3 aprile. C'è il divieto di assembramenti in tutta Italia. "Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà tutta l’Italia zona protetta". Si tratta di "misure più stringenti" che tutti i cittadini devono rispettare, da nord a sud, per contrastare l’avanzata del coronavirus. Ecco i principali punti toccati da Conte in serata:

Spostamenti "Sugli effetti con l’estero non cambia nulla: gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stese condizioni ma controlleremo gli ingressi in Italia". Gli spostamenti in tutta Italia saranno possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute. "Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà la zona 1 e 2 della penisola. Ci sarà l’Italia, un’Italia zona protetta. Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola a meno che non siano motivati da comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o anche motivi di salute. Aggiungiamo anche il divieto degli assembramenti all’aperto e in locali aperti al pubblico".

Trasporti pubblici "Per i trasporti non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare".

Sport "Non c'è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo". Stop anche al campionato di calcio

Nuove risorse "Abbiamo concordato in Europa una richiesta di scostamento per 7,5 mld, stiamo ragionando sulla possibilità di precostituirci una richiesta un po' più elevata".

Commissario "Stiamo pensando, visto che stiamo affrontando aspetti della macchina organizzativa che vogliamo potenziare, a usare ogni mezzo per raggiungere l’obiettivo. Voi lo chiamate un supercommissario: io avverto l’opportunità di un coordinamento per l’approvvigionamento di macchinari e attrezzature sanitarie. E’ un ruolo che potrebbe affiancare il capo della protezione civile".

#Iorestoacasa "Se la salute pubblica è un bene messo a repentaglio siamo costretti a porre sacrifici per gli altri interessi pur meritevoli di tutela. Perciò sto per firmare un provvedimento che possiamo chiamare #iorestoacasa".

Opposizioni coinvolte "Vista la gravità del momento, visto che stiamo introducendo misure non ordinarie domani avremo un confronto per discutere le misure economiche con le forze di opposizione. Abbiamo già avuto due incontri sulle misure sanitarie. Mi sono premurato di informarli prima della conferenza, stamattina ho sentito Salvini. E’ giusto che le opposizioni siano coinvolte, la responsabilità di governo è nostra ma siamo tutti sulla stessa barca". Sulla nuova misura del governo c'è stato "il plauso delle Regioni", dice Conte. "Ho informato il presidente della Repubblica", ha aggiunto.

Consapevolezza "Abbiamo adottato una nuova decisione come governo, siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini. Capisco le famiglie, i giovani, sono abitudini che ragionevolmente con il tempo alla luce delle nostre raccomandazioni potranno esser modificate, ma tempo non c'è n'è. C'è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute".

Carceri "Ci auguriamo davvero che queste iniziative possano rientrare, è chiaro che non possiamo accettare quello che sta accadendo, ovvero che ci siano fughe o tentativi di ribellioni. Invitiamo tutti a rientrare da questi episodi".

Le misure che estendono a tutta Italia le restrizioni finora applicate solo nelle 'zone rosse' sono diventate immediatamente breaking news in tutto il mondo.

«L'Italia estende le misure per il coronavirus a tutta la nazione», è l’apertura della Bbc. Sulla stessa linea il francese Le Figaro, il britannico Guardian e lo spagnolo El Pais. E per il Washington Post «L'Italia estende le restrizioni ai viaggi a tutto il Paese, mettendo in lockdown 60 milioni di persone».