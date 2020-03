Coronavirus:Giunta Fvg, 11,5mln economia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 9 MAR - Una norma regionale "aperta", che "porta già in dote" 7,5 milioni euro (più 4 milioni da Confidi), estensibili, che individua misure a favore delle imprese correlate con gli interventi statali, per evitare sovrapposizioni e duplicazione di adempimenti rispetto alle prossime iniziative del Governo. E' uno dei provvedimenti del ddl "Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19", approvato oggi dalla Giunta Fvg su proposta del governatore Massimiliano Fedriga. (ANSA).