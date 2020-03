Coronavirus: in bar grate da cantiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 9 MAR - Hanno preso dei mattoni forati e delle grate da cantiere, le hanno posizionate alla distanza di un metro dal bancone del bar e così, questa mattina, hanno servito caffè e cornetti ai loro clienti in piena regola per l'emergenza coronavirus. L'iniziativa è di Piergiorgio Vallotto titolare del Totobar di Torreselle, frazione di Piombino Dese nel Padovano. "E' iniziata come una goliardata - dice Vallotto - ma un 'gioco' che rimane suscitando commenti divertiti o meno ma che serve a sdrammatizzare l'allarme Coronavirus". "Non è una cosa solo per oggi - aggiunge - la terremo fino alla fine delle restrizioni da 'zona rossa' e siamo già d'accordo con il sindaco per fare il taglio del nastro al momento in cui la toglieremo: una inaugurazione al contrario".