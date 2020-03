Coronavirus: in un giorno 1.598 casi in più (totale 7.985). 97 i morti (463 in tutto) e 102 guariti (733)

Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. 463, 97 in più di ieri, i morti legati al coronavirus in Italia. I nuovi dati sono stati forniti dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 724 le persone guarite, 102 in più di ieri. Sono 733 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 83 in più rispetto a ieri. Di questi 440 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 41 casi. Sono invece 4.316 i malati con sintomi ricoverati e 2.936 quelli in isolamento domiciliare. Sono 53.826 i tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 più di ieri, secondo i dati forniti dalla Protezione civile. Di questi 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna.

