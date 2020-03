Croazia accoglie bimbi soli dalla Grecia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 9 MAR - La Croazia è disposta ad accogliere un certo numero di bambini migranti non accompagnati tra quelli che si trovano sulle isole greche. Lo ha annunciato il primo ministro Andrej Plenkovic, spiegando che si pensa ai bambini "che in questo momento vivono in una situazione disumana nei campi di accoglienza in Grecia". La Croazia detiene la presidenza di turno semestrale della Ue. "Non vedo chi potrebbe opporsi all'idea di aiutare dei bambini che si trovano in questa situazione", ha aggiunto Plenkovic, precisando che il trasferimento riguarderà solo i bambini non accompagnati, senza uno o entrambi i genitori. "L'accoglimento dei bambini", è stato spiegato dal governo, "fa parte del piano d'aiuti della Ue alla Grecia", dopo lo scoppio della nuova crisi migratoria la settimana scorsa, e "dipende dalla decisione e volontà autonoma di ogni Stato membro".