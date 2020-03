Crollano le Borse asiatiche, Piazza Affari fa - 10%

Un’ondata di vendite si abbatte su Piazza Affari (-10,8%) e sulle Borse europee dopo le misure per arginare il coronavirus del governo italiano. Il panico è legato non solo dall’emergenza sanitaria ma anche al crollo del greggio sulla scia del mancato accordo nell’Opec fra Arabia Saudita e Russia, che affossa i petroliferi. A Milano i big del listino ci hanno messo quasi mezz'ora per entrare agli scambi e gran parte sono stati sospesi con ribassi che raggiungono il 16% per Fca e Unicredit. Mancano ancora all’appello Saipem ed Eni.

Tonfo in avvio per le principali Borse europee sull'emergenza Coronavirus e il crollo del prezzo del petrolio. Francoforte cede il 7,38% con il Dax a 10.690 punti. Londra perde l’8,54% con il Ftse 100 a 5.910 punti. Madrid è a -5,87% con l’Ibex a 7.884 punti. Parigi stenta a partire.



Asia cede con virus e greggio, giu' Tokyo,Sydney -7,3% - Si apre in caduta la settimana dei mercati sull'onda dell’espansione mondiale del coronavirus col greggio senza paracadute e le valute in tensione. Con lo yen che si rafforza toccando il massimo dal 2016 crolla la Borsa di Tokyo lasciando sul terreno il 5,07%. Nuovo tonfo per Seul (-4,19%) che ha passata all’Italia il primato del contagiati dal'epidemia alle spalle della Cina. Non fanno molto meglio Hong Kong (-3,74% a seduta ancora aperta), Shanghai (-3,01%) e Shenzhen (-3,79%).

Ma il crollo più accentuato nell’area Asia-Pacifico è segnato da Sydney (-7,33%): si tratta del maggior calo dopo il -8,3% registrato il 10 ottobre del 2008.

Tokyo affonda nel finale di seduta (-5,07%) - La Borsa di Tokyo accentua la fase di contrazione con l’indice di riferimento ai minimi in un anno, in scia al repentino apprezzamento dello yen e il crollo del prezzo del petrolio, sui timori di un’ulteriore espansione del coronavirus a livello globale. Il Nikkei cede il 5,07% a quota 19.698,76, e una flessione di 1.050 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica si assesta ai massimi in oltre 3 anni sul dollaro a 102,60, e sull'euro poco sopra un valore di 117.

Seul crolla e chiude a -4,2% - La Borsa di Seul affonda coi timori sul coronavirus e il tracollo dei prezzi del petrolio: l’indice Kospi brucia 85,45 punti e si ferma a quota 1.954,77 (-4,2%), al punto più basso dal 29 agosto 2019.

Future Wall Street peggiorano, S&P 500 -5% - I future sui listini di Wall Street accentuano le perdite. Quelli sullo S&P 500 arrivano a perdere il 5%, mentre quelli sul Dow Jones perdono 1.119 punti.

Shanghai chiude a -3,01% e Shenzhen a -3,79% - Le Borse cinesi, oltre ai timori sulla diffusione del coronavirus a livello globale, accusano soprattutto un tonfo per il tracollo del petrolio dopo il mancato accordo all’Opec e la guerra dei prezzi avviata dall’Arabia Saudita che, sfidando la Russia, ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi: l’indice Composite di Shanghai cede il 3,01%, a 2.943,29 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 3,79%, a quota 1.842,66.

Petrolio, prezzo crolla del 31%,calo peggiore da 1991 - Il prezzo del petrolio affonda del 31% sui mercati, il peggior calo dal 1991, dopo che l’Arabia Saudita e la Russia hanno innescato una guerra dei prezzi facendo saltare il vertice Opec+. Il greggio Wti del Texas cede il 31% a 27,35 dollari al barile mentre il Brent cede il 25% a 33,72.

La caduta delle quotazioni del greggio, la peggiore dalla guerra del Golfo del 1991, è stata scatenata dal mancato accordo al vertice Opec+ fra Arabia Saudita e Russia in un contrasto già difficile per la domanda a causa del coronavirus. Le voci di un aumento unilaterale della produzione da parte dell’Arabia hanno scatenato un’ondata di vendite inarrestabile. La caduta delle quotazioni del greggio mette in difficoltà interi stati come la Nigeria, il Venezuela e l'Iraq, le cui finanze pubbliche sono fortemente dipendenti dai proventi delle vendite petrolifere e diversi grandi gruppi occidentali quali Exxon.

