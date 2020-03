Deputati ridotti in voto alla Camera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Accordo informale fra i gruppi parlamentari della Camera su proposta del presidente Fico per rispettare la distanza di un metro e le prescrizioni delle autorità sanitarie per il contenimento del contagio da Coronavirus, garantendo la proporzionalità fra i gruppi e il plenum della maggioranza assoluta dei componenti (necessaria per l'ok allo scostamento di bilancio). Fico ha contattato individualmente i presidenti di tutti i gruppi ottenendo l'ok a questa formula eccezionale che verrà adottata nei prossimi giorni.