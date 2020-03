Di Battista,Italia chieda stop firma Mes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Assurdo: prima l'approvazione del Mes, poi il backstop per mettere al sicuro le grandi banche e infine, se resta tempo, l'emergenza coronavirus. Questo è l'ordine del giorno dell'Eurogruppo che si terrà lunedì. Tanto per rendere chiaro a tutti l'ordine di priorità delle cose. Non è accettabile. L'Italia deve avanzare una sola richiesta: lo stralcio della discussione sul Mes e l'inserimento, come unico punto possibile, dell'emergenza coronavirus". Così Alessandro Di Battista in un post co-firmato con Barbara Lezzi e Ignazio Corrao.