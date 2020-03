I morti in Cina al livello più basso da gennaio. L'isolamento funziona se è rigoroso

La Cina ha registrato ieri 22 nuovi decessi da coronavirus, livello più basso mai registrato dall’inizio della raccolta dei dati sull'epidemia avviata a gennaio. Negli ultimi aggiornamenti, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha riferito che i contagi aggiuntivi si sono attestati a 40, tutti nell’Hubei, la provincia epicentro della crisi, mentre nessuno, per il secondo giorno di fila, nel resto del Paese. I contagi sono saliti e 80.735, i morti a 3.119 e i guariti saliti al 72%, pari a 58.600 (+1.535 solo ieri). Infine, altri 4 casi di infezioni importate, per totali 67.

Questa è la dimostrazione che l'isolamento funziona se applicato con grande rigore come sta facendo la Cina. Lì le persone sono state costrette a rimanere in casa senza eccezioni e la spesa si fa on line e viene consegnata a domicilio agli ingressi dei palazzi. Misure estreme ma che stanno producendo i frutti sperati.