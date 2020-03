Il meteo peggiora, ma da mercoledì sarà primavera

Arriva da mercoledì la primavera, ma non prima di una nuova perturbazione che, dopo aver interessato in giornata con piogge la Sicilia, il Nord-Ovest, le coste centrali tirreniche e la Sardegna, domani produrrà i suoi effetti sulle Alpi. Secondo le previsioni di Meteo Expert-Meteo.it, quella di metà settimana sarà una vera e propria svolta per il tempo.

La rimonta più decisa dell’alta pressione verso l’Italia, associata ad una massa d’aria particolarmente mite, da mercoledì riporterà tempo ovunque stabile e clima primaverile, con temperature di nuovo al di sopra della media stagionale. Venerdì è invece possibile un indebolimento dell’alta pressione al Nord: a causa di ciò, una debole e rapida perturbazione atlantica potrebbe transitare sulle regioni settentrionali. Al Centrosud, invece, resisterà l’alta pressione: avremo dunque un clima molto mite con temperature anche oltre i 20 gradi.

I valori, infatti, si riporteranno di vari gradi sopra le medie stagionali: avremo dunque un clima tipicamente estivo. Soltanto nel weekend si assisterà a un lieve ridimensionamento termico. In particolare nel fine settimana le temperature potrebbero perdere qualche grado tra sabato e domenica soprattutto al Nord, sul versante adriatico e sulle regioni meridionali, complice una ventilazione settentrionale che farà fluire aria un pò più fresca dai Balcani.

