Laderneau, Francia, dopo l'Italia il Paese europeo più colpito. In 3500 fan dei Puffi, hanno affollato il raduno dedicato ai piccoli omini colorati. Tutti truccati come loro con tanto di calzari e cappello bianco. In un video, uno grida, quasi come uno slogan: "Pufferemo il coronavirus".

