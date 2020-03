Niente parate di San Patrizio in Irlanda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 9 MAR - Parate di San Patrizio cancellate in Irlanda, quest'anno, sia a Dublino sia a Cork, a causa dell'emergenza coronavirus. Le conferme sono arrivate in queste ore dalle autorità locali, citate dai media del Regno Unito. Al momento, nella Repubblica, si contano 21 casi di contagio, mentre nell'Irlanda del Nord britannica ne sono stati registrati una dozzina. Le autorità irlandesi sono state fra le prime a cancellare nei giorni scorsi eventi sportivi importanti, inclusa la partita Irlanda-Italia di rugby valida per il Sei Nazioni.