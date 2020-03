© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Grazie per la tua leadership Charles Michel per la risposta al Covid-19 in Europa. E' altamente importante che coordiniamo le nostre azioni e lottiamo con solidarietà contro il coronavirus". Lo scrive su Twitter il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo l'annuncio di un coordinamento degli sforzi Ue contro il virus da parte del presidente del Consiglio europeo.