A Roma e Napoli code e assalto ai supermercati. Ecco tutte le regole. Burioni: 'Rispettarle o sarà catastrofe'

Supermercati presi d'assalto alla vigilia dell'estensione delle prescrizioni per tutta Italia. A Roma e Napoli lunghe file sono formate nei supermercati h24: la gente è in coda fuori con i carrelli che partecipano al turno per entrare. Al Todis di via Tuscolana a Roma si inseriscono gli scaglionati: commessi controllano il flusso, concessi ingressi poco per volta, impongono la distanza di sicurezza alle casse ei guanti al reparto ortofrutta. Stessa cosa al Carrefour h24 a Garbatella. «Le persone fanno incetta anche di saponi e disinfettanti, l'alcol va a ruba ed è praticamente esaurito», dice un commesso. Nei carrelli provviste da guerra: patate, biscotti, latte, zucchero e chili di farina. Stesse scene a Napoli sempre nei mercati aperti tutti la notte. Anche qui scorte da calamità naturale, carrelli pieni e code. Sui social si rincorrono le immagini di un moderno assalto ai forni. E la condanna è unanime. «C'è il virus non la carestia», dice più d'uno. E l'invito corale «a restare a casa».

Anche a Palermo, nella centralissima via della Libertà, una lunga coda di gente è creata davanti all'ingresso di un supermercato aperto h24. E 'stato riscontrato, dell'immotivata paura, dopo aver osservato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, della pubblicazione del DPCM che allarga un tutto il territorio nazionale gli interventi restrittivi per controllare il diffondersi dell'epidemia da coronavirus Covid-19.

Da ieri sera anche in Abruzzo è scattato l’approvvigionamento selvaggio ai supermercati ancora aperti e a quelli h24 per accaparrarsi generi alimentari a seguito dell’istituzione nel Paese della zona protetta. In mattinata diverse persone si sono recate nei supermarket dove però, in base alle nuove norme, sono vietati assembramenti, con ingresso scaglionato.

Ecco tutte le regole: dagli spostamenti ai bar alla spesa

L'estensione delle misure del decreto del governo a tutt'Italia «è sacrosanta». Il virus «non è un meteorite, ma una minaccia che impegna ognuno di noi. E ognuno di noi fa la differenza ». Lo dice in un'intervista alla stampa Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

«Dobbiamo essere tutti disposti a fare dei sacrifici. Di fronte abbiamo un nemico pericoloso », spiega. Chi invoca la dittatura «sbaglia. Il punto non è fare come si sta facendo in Cina. Dobbiamo attuare la resistenza. Il virus ci è cambiato la vita e, adesso, ognuno di noi deve stare a casa ». Si esce solo «per motivi specifici e provati: per lavorare o per le necessità indispensabili. Come la spesa. E sempre con le necessarie precauzioni », come« tenere una metro di distanza dalle altre persone e lavarsi regolarmente le mani ». Vanno seguite le regole «o sarà la catastrofe: va bene l'amuchina, ma la si può fare a casa. Nel mio sito lo spiego. E 'più semplice che preparare il limoncello ». Il virus «ci stravolge la vita. Colpisce vigliaccamente nella nostra propensione alla fisicità, dalle strette di mano agli abbracci. Ma contrastarlo dipende da noi ». L'angoscia si vince «con i giusti acquisti. Poi avremo tempo per recuperare il tempo perso ».