Al via incontro governo-opposizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Al via il vertice del governo con le opposizioni a Palazzo Chigi. Alla riunione, per l'esecutivo, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Per la Lega partecipano il segretario Matteo Salvini e i capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari (quest'ultimo in teleconferenza). Per Fdi siedono al tavolo la presidente Giorgia Meloni, il senatore Giovanbattista Fazzolari e il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Per FI sono presenti il vice presidente Antonio Tajani e i capogruppo Maria Stella Gelmini e Annamaria Bernini. Per Noi con l'Italia-Usei, componente del gruppo Misto, presente il presidente Maurizio Lupi.