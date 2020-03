British cancella tutti i voli per Italia, l'Austria chiude il Brennero

La British Airways ha annunciato oggi lo stop di tutti i voli da e per l’Italia, in seguito alle decisioni adottate ieri dal governo italiano per l’intero territorio nazionale. Finora la compagnia di bandiera britannica si era limitata a cancellare parte dei suoi collegamenti fra il Regno e la Penisola a causa dalla diminuzione delle prenotazioni sullo sfondo dell’emergenza coronavirus e, successivamente, a cancellare i voli da e per Milano, Venezia e Bergamo.

Annullati 30 voli fra l'Italia e Bruxelles

Trenta voli fra l’Italia e l'aeroporto di Bruxelles sono stati annullati oggi come conseguenza delle misure prese dal governo italiano per arginare l'epidemia di coronavirus. Lo riporta l’agenzia di stampa Belga, specificando che si tratta di 15 voli in partenza e 15 in arrivo dalla Penisola, alcuni dei quali della compagnia Brussels Airlines, che ha deciso di annullare alcune le rotte su Milano e Venezia.

Malta cancella tutti i collegamenti con l'Italia

Tutti i voli tra Malta e l'Italia sono stati interrotti per disposizione del primo ministro Robert Abela a seguito della crisi causata dal Coronavirus. Secondo quanto riporta Malta Today tutti i catamarani che collegano Malta alla Sicilia potranno essere utilizzati solo per il trasposto di merci. Si fermano dunque tutti i collegamenti tra il nostro Paese e La Valletta, con pesanti ricadute per gli italiani che avevano intenzione di rientrare nella Penisola. Sono migliaia gli italiani che vivono a Malta. Per loro dopo questi provvedimenti non sarà possibile al momento rientrare in Italia. Attualmente a Malta i contagiati da Coronavirus sono 4 e riguardano tutti soggetti che hanno viaggiato tra l’isola e il Nord Italia nei giorni scorsi.

Il Marocco sospende tutti i voli da e per l’Italia

La decisione governativa ha effetto immediato e dura fino a nuovo ordine, secondo il comunicato diffuso questa mattina. Per informazioni e emergenze sono a disposizione numeri del Ministero della Sanità 0801004747 e del Ministero degli Esteri +212 537 663 300.

Tirolo, sarà chiuso il Brennero

«Con l’estensione della zona protetta su tutta l’Italia, possiamo dire che saranno chiusi i confini» al Brennero, «ad eccezione del traffico di rientro». Lo ha detto il governatore tirolese Guenther Platter, secondo l'agenzia Apa. Platter ha parlato di una «situazione drammatica in Italia». «Ora serve calma e prudenza», ha aggiunto. I controlli riguardano anche passo Resia e Prato alla Drava.