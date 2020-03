Coronavirus, boom certificati malattia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAR - Boom di richieste di certificati di malattia ai medici di famiglia da parte dei lavoratori. Ma l'isolamento, se non è imposto, non fa scattare l'astensione giustificata dal proprio posto di lavoro da parte del medico. "Occorre precisare che esistono due fattispecie distinte - spiega all'ANSA il dottor Edoardo De Pau, presidente provinciale del Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani (Snami) - una è la quarantena data dalla sanità pubblica, l'altra è un'auto quarantena, che nel caso della Sardegna è stata definita secondo l'ordinanza numero 4 del governatore. Nella prima è già sufficiente il decreto di quarantena, di conseguenza il certificato Inps è relativo per i datori di lavoro; nel caso di auto isolamento il datore di lavoro deve favorire l'utilizzo dei congedi o delle ferie per il lavoratore e non è dovuto da parte del medico di famiglia alcun certificato di malattia".