Coronavirus: controlli in stazione Bari

(ANSA) - BARI, 10 MAR - Controlli in stazione centrale a Bari dove tutti i passeggeri che si muovono sul territorio nazionale devono esibire l'autocertificazione per giustificare il proprio spostamento. Alcuni erano a conoscenza della misura introdotta ieri sera dal nuovo Dpcm che ha esteso a tutta Italia la zona arancione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Altri, meno informati, sostengono di sentirsi "in un film di fantascienza". Sul piazzale esterno della stazione ci sono decine di persone in fila, in attesa delle verifiche che vengono eseguite dagli agenti di polizia ferroviaria. Le operazioni sono rapide e quasi tutti i viaggiatori indossano le mascherine. "Devo raggiungere Macerata per lavoro - racconta Francesca - se avessi potuto scegliere sarei rimasta qui a Bari. I controlli sono giusti: due minuti di attesa non sono un problema". Paolo non era informato sull'obbligo della certificazione: "Sembra di vivere in un film di fantascienza ma purtroppo è tutto vero".