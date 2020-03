Epstein, la procura di New York: 'Il principe Andrea non collabora'

Il principio Andrea ha «chiuso completamente la porta» alla cooperazione con i procuratori di New York, che ora sta valutando ulteriori opzioni nelle indagini sui suoi complici del suo amico Jeffrey Epstein, il finanziere suicidatosi in cella mentre assisteva al processo per traffico sessuale di minorienni .

«Contrariamente all'offerta pubblica di cooperazione con la nostra immagine sui complici di Epstein, offerta che era pervenuta attraverso un comunicato stampa, il principio Andrea ha ora completamente chiuso la porta e una cooperazione volontaria e il nostro ufficio sta pensando alle sue richieste», Ha fatto sapere la procura della Grande Mela.



Beffa di fronte a Buckingham Palace, dove oggi è comparso uno scuolabus con l'immagine del principe Andrea, preso di mira per il caso delle frequentazioni col miliardario americano Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 accusato di sfruttamento di ragazze minorenni.

La trovata è stata di Gloria Allred, avvocato di alcune delle presunte vittime del magnate, per denunciare la mancata collaborazione del duca di York con gli inquirenti Usa e l'Fbi.

Su una fidanzata, accanto alle foto di Andrea, campeggiava la scritta: «Se qualcuno di voi ha visto quest'uomo, gli chiedo per favore di chiamare l'Fbi e di rispondere alle domande».

Il principio ha compiuto due giorni fa 60 anni in tono minore, senza celebrazioni pubbliche, dopo essere stato costretto a farsi da parte dagli incaricati di rappresentanza ufficiale della famiglia reale a causa dello scandalo. Su di lui pesa fra l'altro il sospetto d'aver approfittato dei favori di almeno una delle schiave sessuali di Epstein, Virginia Roberts Giuffre, che all'epoca non aveva ancora 18 anni.

