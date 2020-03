In isolamento personale ospedale Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Quindici operatori dell'ospedale di Perugia sono in isolamento fiduciario dopo che un paziente con sintomi, alla prima valutazione non riconducibili all'infezione da coronavirus e tenuto in osservazione all'Unità di osservazione breve intensiva si è rivelato positivo al coronavirus. Lo comunica la direzione regionale alla Salute, informando che, "immediatamente sono state attivate tutte le procedure per garantire in sicurezza la continuità del servizio". Al momento sono in isolamento fiduciario un radiologo, un infettivologo, un medico del pronto soccorso, sette infermieri, due tecnici di radiologia, quattro oss, una specializzanda in malattie infettive. L'attività del pronto soccorso di Perugia - sottolinea ancora la Regione - continua senza nessuna modifica nelle modalità dell'accoglienza.