Kim presenzia esercitazioni artiglieria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato per la seconda volta in una settimana delle esercitazioni di artiglieria con proiettili veri a lungo raggio, ha reso noto oggi l'agenzia ufficiali Kcna. Lo scopo dell'esercitazione "era di ispezionare l'improvvisa capacità di contrattacco militare delle unità di artiglieria a lungo raggio sul fronte", ha aggiunto la fonte, precisando che Kim ha espresso "grande soddisfazione" per il risultato delle operazioni.