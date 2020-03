Lacrimogeni polizia contro marcia Guaidò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CARACAS, 10 MAR - Gli agenti della polizia nazionale bolivariana in Venezuela hanno lanciato gas lacrimogeni contro la marcia dell'opposizione guidata da Juan Guaidó, autoproclamato presidente ad interim del Paese, diretta verso la sede del Palazzo legislativo federale, nel centro di Caracas. Il lancio dei lacrimogeni è avvenuto dopo che il leader dell’opposizione ha tentato di mediare con un gruppo di agenti che avevano bloccato il passaggio dei manifestanti nell’area di Chacaíto, nella parte orientale della capitale. Guaidò ha dichiarato che “finora il nostro obiettivo è stato raggiunto. Non solo Caracas è mobilitata. Oggi il Venezuela è unito e approveremo il ‘Pliego nacional de Conflicto”, uno strumento giuridico per rispondere ai bisogni sociali del Paese.