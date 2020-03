Michel e von der Leyen chiamano Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAR - "Questa mattina ho chiamato il premier italiano Giuseppe Conte per esprimere il mio supporto ai cittadini italiani. Ci incontreremo 'in video' domani per discutere delle misure nazionali e del sostegno Ue". Così su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, fa sapere di aver contattato Conte per parlare "della situazione straordinaria che sta affrontando l'Italia": "Il nostro dovere è rafforzare un approccio coordinato europeo".