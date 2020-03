© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAR - "Ho parlato con il premier Conte, abbiamo discusso della situazione in Italia e di che tipo di sostegno aggiuntivo possiamo dare. Abbiamo deciso di sentirci in videoconferenza nei prossimi giorni per vedere come fornire ulteriore sostegno e che tipo di altre misure": lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.