479 casi positivi Marche,primo ad Ascoli

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - La Sod Virologia dell'ospedale di Torrette di Ancona ha comunicato questa mattina che sono in totale 479 i campioni positivi, su un totale di 1.656 testati fino a oggi. Lo rende noto la Regione Marche. Il dato potrebbe essere aggiornato successivamente. Intanto il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti fa sapere via Facebook che è stato registrato il primo caso positivo in città, rimasta indenne dal contagio. "Questo primo caso nella nostra città non deve essere motivo di allarme - scrive -, né generare panico, ma anzi dobbiamo ancora di più serrare le fila, mantenere alta la guardia, accelerare le azioni di tutela di noi stessi e degli altri. Certamente - sottolinea - è un motivo in più per rispettare tutte le direttive del decreto iniziando dal rimanere in casa". Il tampone risultato positivo è stato effettuato su un uomo di 64 anni di Ascoli Piceno.