A Mosca mille persone in osservazione

(ANSA) - MOSCA, 11 MAR - Circa 1.000 persone che hanno avuto contatti con pazienti affetti da coronavirus rimangono sotto osservazione medica a Mosca. Lo ha dichiarato il vicesindaco di Mosca per lo sviluppo sociale Anastasia Rakova. "Tutti coloro che avrebbero potuto contattare i pazienti in un modo o nell'altro sono stati identificati in un breve lasso di tempo. Non si tratta solo della cerchia ristretta, famiglia o amici, ma anche dei passeggeri che erano sugli stessi voli, dei tassisti, dei corrieri... Coerentemente con le regole, tutti sono stati posti sotto osservazione medica: alcuni sono stati ricoverati in ospedale, altri sono in autoisolamento a casa e altri sono al centro di osservazione", ha detto Rakova.