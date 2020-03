Amb.Massari, Ue non lasci sola Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAR - "La crisi del Coronavirus non è nazionale ma europea, Roma non deve essere lasciata da sola a gestirla": lo scrive il rappresentante permanente presso la Ue, Maurizio Massari, in un editoriale su Politico. Chiedendo "una risposta europea", Massari ha ricordato che "nessun Paese Ue" ha risposto alla richiesta italiana di attivare la protezione civile Ue per la fornitura di mascherine. "Solo la Cina ha risposto bilateralmente. Questo non è un buon segnale di solidarietà Ue", scrive l'ambasciatore.