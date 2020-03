Appello medici su Fb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "Resta a casa! Noi non possiamo": è uno degli appelli che da qualche giorno vengono lanciati dall'ospedale Cardarelli di Napoli via social. La foto, postata su FB, ritrae medici, infermieri, guardie e anche personale delle pulizie in servizio nel Pronto Soccorso, ma anche di altre strutture dell'ospedale piu' grande del Sud, con la mascherina e in mano una lettera della frase che inizia con l'invito rivolto agli italiani dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa con la quale annunciava l'estensione della zona rossa a tutta l'Italia. "Ogni giorno rischiamo, - dice uno degli operatori che intende restare anonimo - ogni giorno dobbiamo fronteggiare molti problemi. Non abbiamo ricambi e i turni sono duri" per questo "è necessario contenere il contagio".