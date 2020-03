Conte, aspettiamo richieste Fontana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Siamo disponibili a introdurre misure più restrittive per la Lombardia e altre regioni che lo dovessero chiedere? Ieri c'è stata una videoconferenza: ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste motivandole. Siamo in attesa di ricevere quelle richieste. Non c'è nessuna chiusura verso misure più restrittive". Lo dice il premier Giuseppe Conte. "Siamo disponibili a seguire l'evolversi della curva epidemiologica e le richieste che dovessero pervenire".