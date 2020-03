Coronavirus, Conte: 'Chiudiamo tutti i negozi tranne alimentari e farmacie'

Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali ad esclusione di alimentari, farmacie e parafarmacie. Resteranno aperte le attività di servizi bancari, assicurativi e i trasporti. Garantite le attività del settore agricolo. Le fabbriche potranno continuare a lavorare se garantiranno i mezzi di protezione per evitare il contagio.

Il presidente del consiglio ha detto: "Domani ci guarderanno e ci ammireranno tutti i Paesi del mondo, perché siamo quelli che stanno reagendo con maggior forza. E' una sfida che mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale ma anche la nostra economia. Nelle scelte che abbiamo fatto abbiamo tenuto conto di tutto questo. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Vi ho chiesto di cambiare le vostre abitudini di vita e la stragrande maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario. Sapevo che sarbbe stato solo il primo passo e non certo l'ultimo. Ora è il momento di compiere un passo in più, quello più imporantante: disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio ad eccezione degli alimentari e delle farmacie e parafarmacie. Chiudiamo anche parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti. Restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili alla produzione. Le fabbriche potranno continuare a restare aperte se assumeranno tutte le precauzioni ad evitare il contagio. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Restano aperte banche, poste, assicurazioni. Saranno garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e le filiere che offrono beni e servizi. Nominerò il dottor Domenico Arcuri come commissario straordinario. Un commissario che avrà ampi poteri di deroga e lavorerà per rafforzare la distribuzione» di strumenti sanitari. Potrà impiantare nuovi stabilimenti. Il Paese ha bisogno della responabilità di ciascuno di noi per tutta la durata di questa emergenza. Ogni individuo si sta giovando dei propri ma anche degli altrui sacrifici".