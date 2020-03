Coronavirus, controlli in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Sono centinaia le persone controllate da polizia, carabinieri, polizia municipale in tutta la Sardegna per verificare il rispetto della normativa entrata in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Ispezionati anche bar, ristoranti e locali per accertare il rispetto delle distanze tra gli avventori e l'orario di chiusura. Gli agenti della Questura di Cagliari, in particolare, hanno controllato 87 persone, verificando, come previsto, le autocertificazioni e quindi le valide motivazioni fornite dai cittadini per essere usciti di casa. Una è stata denunciata: è stato fermato a bordo di un furgone che circolava senza giustificato motivo.