Coronavirus: in Svizzera 645 casi

(ANSA) - GINEVRA, 11 MAR - Il numero di casi di coronavirus sta aumentando rapidamente in Svizzera. L'attuale valutazione mostra 645 casi positivi, di cui tre nel Principato del Liechtenstein. 613 casi sono stati confermati e altri 32 sono ancora in fase di analisi, dopo un primo risultato positivo. Lo ha riferito stamane l'Ufficio federale della sanità pubblica. Tre persone sono morte oggi in Svizzera, l'ultima ieri. Finora sono stati segnalati casi in 23 dei 26 cantoni svizzeri e nel Principato del Liechtenstein. Le scorse settimane, il governo aveva adottato diversi provvedimenti tra cui il divieto delle manifestazioni con più di 1.000 persone e una stima del rischio obbligatoria, in consultazione con le autorità cantonali, per gli eventi a partire da 150 partecipanti. La popolazione è inoltre invitata a rispettare le regole d'igiene ed una serie di raccomandazioni per frenare la diffusione del virus.