(ANSA) - MOSCA, 11 MAR - Il sindaco di Mosca Serghiei Sobianin ha firmato un decreto col quale vieta fino al 10 aprile gli eventi con oltre 5.000 persone in modo da evitare la diffusione del nuovo coronavirus. "Purtroppo - ha detto il sindaco della capitale russa - dovremo cancellare il festival della Primavera Crimeana, comprese le celebrazioni per l'anniversario dell'unificazione della Crimea con la Russia che erano prima previste il 15 marzo in via Tverskaya".