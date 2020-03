Coronavirus: Polonia chiude le scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VARSAVIA, 11 MAR - Scuole e asili chiusi in tutta la Polonia per due settimane per evitare il diffondersi del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il premier polacco Mateusz Morawiecki precisando che si tratta di un provvedimento che riguarda 4,5 milioni di allievi e 1,4 milioni di bambini (per gli asili). A casa resteranno anche 700 mila insegnanti. In Polonia sono attualmente 25 le persone contagiate. Da domani il governo ha sospeso anche tutte le attività culturali, musei, cinema, teatri e opere.