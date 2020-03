© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Ci sono i soldi per prendere le misure contro il coronavirus? "Hai voglia. Noi non chiediamo i 300 miliardi che usò la Germania per salvare le sue banche, ma gli italiani devono essere garantiti". Lo ha detto Matteo Salvini, a Radio Anch'io, chiedendo che "si intervenga subito e non all'italiana, garantendo economicamente che nessuno perderà il posto di lavoro, che ci siano garanzie su affitti e mutui, cassa integrazione per i piccoli".