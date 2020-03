Coronavirus: Toscana, 2/o paziente morto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 11 MAR - Secondo decesso in Toscana per coronavirus. Si tratta di un paziente di 87 anni, di Mulazzo (Massa Carrara), deceduto all'ospedale di Massa dove era ricoverato dall'8 marzo. Lo si apprende dalla Asl Toscana Nord Ovest. Il paziente era risultato positivo al Covid-19. Successivi accertamenti dell'Iss confermeranno se il decesso è da attribuire al coronavirus. Il primo decesso in Toscana c'era stato a Pisa l'8 marzo ed era un paziente di 79 anni ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale pisano.