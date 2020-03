© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ZAGABRIA, 11 MAR - La compagnia marittima croata Jadrolinija ha annunciato la sospensione temporanea del collegamento con traghetto fra Spalato e Ancona, in via preventiva per contenere il possibile allargamento del contagio da coronavirus. Ne hanno dato notizia i media locali.