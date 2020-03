© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 11 MAR - "Gli esperti dicono che potrà infettarsi fino al 70% della popolazione". E' quello che ha ribadito oggi a Berlino in conferenza stampa Angela Merkel, sottolineando che la vera sfida sarà "guadagnare tempo". Merkel ha anche insistito sulla circostanza che il virus non sia ancora ben conosciuto e che al momento non c'è un vaccino.