Flixbus, stop al servizio fino al 3 aprile. Decathlon chiude tutti i negozi fino a venerdì

A seguito delle nuove misure introdotte dal Governo per contenere il Coronavirus FlixBus, per supportare gli sforzi messi in campo da tutte le istituzioni che chiedono di evitare gli spostamenti se non per comprovati motivi di lavoro, gravi problemi di salute o ritorno presso la propria residenza/domicilio, sospenderà fino al 3 aprile 2020 il suo servizio su tutto il territorio italiano.

Tutti i passeggeri avranno diritto al rimborso, tramite voucher, del prezzo totale del biglietto precedentemente acquistato.

Decathlon chiude tutti i negozi fino a venerdì - Decathlon, la catena francese di negozi dedicati allo sport, annuncia «un nuovo schema di gioco": da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 marzo compreso, tutti i negozi Decathlon sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico. Ma resta aperto l’online. Questa misura si aggiunge a quanto definito dal decreto, precisa una nota mandata a tutti i clienti, che prevede la chiusura nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo. «Nelle ultime giornate abbiamo seguito l'evoluzione della situazione contingente, inaspettatamente rapida. Abbiamo affrontato ogni cambiamento con responsabilità gli uni verso gli altri, nel rispetto delle indicazioni ricevute dalle autorità nazionali e locali. Reagire alle difficoltà è ciò che sappiamo fare, da veri sportivi, cercando le migliori soluzioni per andare avanti» scrive il gruppo.