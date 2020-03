© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Salgono a 1.739 i casi di positività in Emilia-Romagna, 206 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono state 27 vittime, 22 uomini e 5 donne. Sono i dati diffusi dalla Regione, durante il consueto bollettino quotidiano. In totale sono 718 le persone in isolamento a casa e 104 quelle in terapia intensiva (6 in più). Crescono anche le guarigioni: 37 rispetto alle 31 di 24 ore fa.