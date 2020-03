© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 11 MAR - In Valle d'Aosta saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine sugli "spostamenti, anche da altre località da fuori regione, per limitare la possibilità di eludere quelle che sono indicazioni molto chiare". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Renzo Testolin, dopo una riunione del Cosp. "Lo spostamento dalla prima alla seconda casa non è ammesso", ha chiarito.