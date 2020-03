© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 11 MAR - "Non si può dire all'Italia in questa situazione che non debba investire nel suo sistema sanitario. È chiaro che le spese su questo debbano avere una precedenza". Lo ha detto Angela Merkel, rispondendo a una domanda sul patto di stabilità. "La situazione è straordinaria", ha aggiunto. La cancelliera ha affermato che la possibilità di usare la flessibilità "è già contenuta nel patto".