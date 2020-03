Nei mercatini,mascherini e pochi clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, MAR 11 - Pochi clienti e quasi tutti con le mascherine. Così si presenta oggi a Napoli il settimanale mercatino della Coldiretti di via Cervantes, nei pressi di piazza Municipio, dove l'organizzazione degli agricoltori campani ha voluto comunque garantire, con un numero ridotto di stand, e nel rispetto delle prescrizioni in vigore a partire dalle distanze tra le persone, l'offerta di frutta e verdura in questi giorni segnati dal Coronavirus. "Abbiamo pensato che era comunque meglio allestire il mercatino anche se in forma molto ridotta - ha spiegato un portavoce della Coldiretti - e dagli apprezzamenti dei clienti pensiamo di aver fatto la cosa giusta". Davanti alle postazioni, dove si vendono frutta, verdura e formaggi, un nastro bicolore indica la distanza da mantenere dal banco vendita al quale si avvicina un cliente per volta.